HABER

Sarıkamış’ta kaçak sigara ve içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 17:18 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Sarıkamış’ta kaçak sigara ve içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Sarıkamış Jandarma Komutanlığı’nca yapılan yol emniyet ve kontrollerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan M.H.’ye ait valiz ve çantada yapılan aramada 840 paket kaçak sigara ve 2 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içki ve sigara muhafaza altına alınırken, şüpheli M.H. gözaltına alınarak Jandarma Karakolu’na getirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan M.H.’ye ÖTV genel tebliği kapsamında toplam 11 bin 948 TL. para cezası kesildi. M.H. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

Dışişleri: ABD ile Afrin konusunda görüşme yok

Dışişleri: ABD ile Afrin konusunda görüşme yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pide salonunda gelinini öldürdü, oğlunu yaraladı (3)

Pide salonunda gelinini öldürdü, oğlunu yaraladı (3)

Van'da iki aile kavga etti: 6 yaralı

Van'da iki aile kavga etti: 6 yaralı

Samsun'da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonunda 9 tutuklama

Samsun'da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonunda 9 tutuklama

Emniyet Müdürü, FETÖ'den tutuklandı

Emniyet Müdürü, FETÖ'den tutuklandı

Uyuşturucu satıcısı 9 kişi yakalandı

Uyuşturucu satıcısı 9 kişi yakalandı

Duvar delinerek girilen bakkaldan 300 TL'lik ürün çalındı

Duvar delinerek girilen bakkaldan 300 TL'lik ürün çalındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.