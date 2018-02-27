Sarıkamış’ta kaçak sigara ve içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Sarıkamış Jandarma Komutanlığı’nca yapılan yol emniyet ve kontrollerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan M.H.’ye ait valiz ve çantada yapılan aramada 840 paket kaçak sigara ve 2 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içki ve sigara muhafaza altına alınırken, şüpheli M.H. gözaltına alınarak Jandarma Karakolu’na getirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan M.H.’ye ÖTV genel tebliği kapsamında toplam 11 bin 948 TL. para cezası kesildi. M.H. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.