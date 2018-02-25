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Sarıkamış’ta kaybolan çocuk donmak üzereyken kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 15:14 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta, ormanda kaybolan çocuk donmak üzereyken son anda kurtarıldı.Sarıkamış’a bağlı Şahithalil Köyü’nde ikamet eden 14 yaşındaki K.B.B.

Sarıkamış’ta kaybolan çocuk donmak üzereyken kurtarıldı

Sarıkamış’ta, ormanda kaybolan çocuk donmak üzereyken son anda kurtarıldı.
Sarıkamış’a bağlı Şahithalil Köyü’nde ikamet eden 14 yaşındaki K.B.B. ormana gitti. Akşama kadar evine dönmeyen K.B.B.’nin yakınları çocuklarının kaybolduğunu jandarmaya bildirdi. Jandarma olay yerine AFAD ve UMKE ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen AFAD, UMKE, Jandarma, Güvenlik Korucuları ve köy halkı karanlıkta ormanda kaybolan K.B.B.’yi aramaya başladı.
Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden aramada çalışmaları sonucunda K.B.B. soğuktan donmak üzereyken son anda bulundu. Kayaklık alanda bulunan K.B.B.’ye ilk müdahaleyi UMKE ekipleri yaptı. Daha sonra AFAD ekiplerince UMKE aracına taşınan çocuk, buradan tedavisi yapılmak üzere Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane’de tedavi altına alınan K.B.B.’nin durumunun iyi olduğu iyi olduğu öğrenildi.

Sarıkamış’ta kaybolan çocuk donmak üzereyken kurtarıldı

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