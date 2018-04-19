Sarıkamış’ta terör örgütü propagandası yapan bir kişi gözaltına alındı

Sarıkamış’ta terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kars İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yürütülen istihbarı çalışmalarda N.A.’nın bir sosyal paylaşım sitesinde PKK/KCK terör örgütünü övücü paylaşımlar yaparak terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri terör örgütü övücü paylaşımlarda bulunan N.A.’nın evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda N.A. yakalanarak gözaltına alınırken, N.A.’nın evinde yapılan aramada, N.A.’ya ait 3 cep telefonu ve cep telefonlarına ait 2 adet sim kartı, 1 adet sarsılmaz marka av tüfeği, tüfeğe ait 11 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 14 adet MK yapımı 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili Sarıkamış Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verilirken, şüpheli N.A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.