Sarıkamış’ta trafik kazası: 1 ölü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şehitler Mahallesinde plakası henüz bilinmeyen, Fevzi Çalışkan yönetimindeki kamyonet, geri manevra yaptığı sırada aracın arka kısmında bulunan 5 yaşındaki Yiğit Kaptan’ın yaralanmasına

neden oldu. Ağır yaralanan Kaptan Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarıkamış Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücü Fevzi Çalışkan’ın yakalanması için çalışma başlattı.