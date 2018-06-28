Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Sarıkız örümceği haberleri halk arasında panik oluştururken aynı zamanda merak uyandırdı. Sarıkız örümceği (camel spider), Bilecik, Bodrum ve Diyarbakır'da ortaya çıkması ile tedirginlik yarattı. Çok tehlikeli bir tür olarak sarıkız örümceği için "Sarı Ömer" diye de adlandırılıyor. Kurak yerleri seven, Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha çok bulunan Sarıkız örümceği, et ile beslendiği için insan sağlığı açısından bazı riskler oluşturuyor. Peki sarıkız örümceği nedir? Sarıkız örümceği tedavisi nasıl yapılır? İşte sarıkız örümceği hakkında merak edilenler... SARIKIZ ÖRÜMCEĞİ NEDİR? Dünyada çöl bölgelerinde ülkemizde de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Sarı Ömer örümceği, zehriyle bir insanı öldürebiliyor. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile besleniyorlar. Bu nedenle et parçalarını kolayca koparabiliyorlar. Bir insan eli kadar boyu olan Sarı Ömer örümceği; böcek, kemirgen, kertenkele, yılan gibi canlıların etinden beslenmeyi seviyor. Hatta Sarı Ömer örümceği, akrep bile avlayabiliyor.

Sarıkız örümceğinin diğerlerinden ayıran en önemli ve tehlikeli özelliği ise saldırgan bir yapıya sahip olması. Güçlü çene yapısına sahip olan Sarıkız örümceği, kendisinden büyük canlılara bile saldırmaktan çekinmiyor. BİR METREYE KADAR ZIPLAYABİLİYOR! Sarı kız böceği ülkemizde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, dünya üzerinde ise yoğun olarak Afrika’ da Namibya’ da bulunmaktadır.Beslenme şekillerinden dolayı diğer iri örümcek türlerinden farklıdır. Sarıkız böceği türlerinin hemen hemen hepsi et ile beslenmektedir. Görsel olarak akrep türünün sarısı gibi görünüme sahip olan sarıkız böcekleri akrep dahi birçok hayvanı yiyerek beslenebilirler. Bu türlere halk arasında sarıkız böceği isminin haricinde böğü yada böyü de denmektedir. Örümcek yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplıyor ve ısıya duyarlı hareket ediyor. Diğer örümcekler insandan kaçarken bu direkt ısırmak için insanların üzerine üzerine geliyor. Çok hızlı hareket edebildikleri bilinmekte olup zehirsiz olduğu uzmanlar ve araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. Boyları 8-10 cm arasında değişmekte olup, avlarını dişleri ile ovuşturdukları için ısırıldığını fark edemezler. Isırdığı kısma dişleri sayesinde eti yumuşatıp yiyebileceği kıvama getiren bir sıvı bırakmaktadır.

Belirtileri

İlk başta örümcek tarafından yapılan bir ısırma fark edilmeyebilir. Isırık genelde bir pinprick veya hafif bir sokma gibi hissedilir. Daha sonra belli başlı belirtiler meydana gelmeye başlar. Bunlar; Karın bölgesi civarında sertleşmeler

Karın bölgesi civarında çok şiddetli ağrılar

Bulantı ve kusma

Üşüme ve titreme

Titremeden kaynaklı meydana gelen yüksek ateş ile terleme

Vücudun bazı bölgelerinde kramplar

Örümcek türlerinden küçük olanların çoğu zararsız şekilde yaşamımızda yer alırken bazıları oldukça zararlıdır. Özelliklede sarıkız örümceği türü bu zararlılar içinde yer alır. Ülkemizde Güney Anadolu ve İç Anadolu Bölgesinde sık şekilde gözlemlenen bir türdür. Etle beslenmeyi seven bu canlı deve örümceği olarak da bilinir. Örümcek akrep ile beslenir. Sarıkız örümceği soktuğu anda anlamak zor olabilir. İlerleyen saatlerde meydana gelen belirtileri insanlarda sorun yaratır. Çünkü bu canlı dişlerinin yardımı ile deri bölgesinde uyuşma sağlar. Ardından bu uyuşmuş bölgenin içine etin sıvı bir hale gelmesini sağlayan sıvı gönderir. Ardından da tüketmeye başlar.

TEDAVİSİ VE İLAÇLAMA Bilinen ve zararlı olduğu düşünülen bir türün ısırdığına inanan kişiler en kıs sürede sağlık kurumuna tedavi için başvurmalıdır. Bu tarz sorunlarda erken müdahale etmek hastalıkların yayılmasına ve ölümcül risklerin ortadan kalkmasına olanak sağlar. Bunun içinde vakit oldukça önemli olan bir detaydır. Örümceklerin çoğunluğu kalabalık ve sessiz olan alanlarda durmaktan kaçınırlar. Bir evin sessiz köşelerini, nadiren taşınan mobilyalar, garajlar, barakalar ve odun yığınları altındaki karanlık alanları tercih ederler. Genellikle sadece deriye karşı kışkırtıldığında veya tuzağa düştüğünde ısırırlar. Örümceklerin bulunmadığından emin olmak için, öncelikle örümceklerin yaşayabilecekleri bölgelere ulaşmaktan kaçınmaları için çocuklara dikkatli bir şekilde öğretilmelidir. Bir bölgedeki ağlar ve ölü böcekler genellikle örümceklerin orada aktif olduğunu gösterir. Çocuklar ayrıca kaya yığınları ve ağaç kesimlerinin etrafında oynamamaktan da kaçınmalıdır. Günlükleri veya yaprakları tutmayı içeren bir bahçe işi yapılıyorsa eldiven kullanılması gerekir. Kullanmadan önce tavan arasında veya bodrumda depolanmış herhangi bir battaniyeyi veya elbiseyi sallamak uygun olacaktır. Bir çamurluk veya garajda saklanmadan önce dikkatlice ayakkabı veya botları kontrol etmek gerekir. Evlerde bulunan örümceklerin sayısını böcek ilacı ile püskürterek sınırlamak mümkündür. Bunu yapmak için yalnızca lisanslı bir haşere kontrol şirketinden yardım almak gerekir. Böcek öldürücüler, özellikle çocuklar, evcil hayvanlar, hamile veya emziren kadınlar evde bulunuyorsa riskli olabilir.