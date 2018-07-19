Sarıoğlan'da kaza: 7 yaralı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandıktan sonra alev alan minibüsteki 7 kişi yaralandı.
Kaza, Kayseri-Sivas karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. İlhami Sülüker (65) yönetimindeki 25 EN 840 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanarak alev aldı. Kazada, sürücü İlhami Sülüker ile Hatice (19), Ayşe (10) ve Leyla Sülüker (62) ve Talha (7), Muaz (4) ve Elif Orçun (35) yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Araçta çıkan yangın da itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
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