HABER

Sarıyer’de bir binadaki balkon ahırın üzerine çöktü. Ahırda mahsur kalan inek itfaiye tarafından kurtarıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:25 | Son Güncelleme

IHAAW111652-ASA/16-02-2018 - Sarıyer’de bir binadaki balkon ahırın üzerine çöktü. 16.02.2018 11:16:52 TSI NNNN

IHAAW111652-ASA/16-02-2018

- Sarıyer’de bir binadaki balkon ahırın üzerine çöktü. Ahırda mahsur kalan inek itfaiye tarafından kurtarıldı.

16.02.2018 11:16:52 TSI
NNNN

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

YPG'li İngilizden şok Türkiye itirafı

YPG'li İngilizden şok Türkiye itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uyuşturucuyu stepneye gizlemişler

Uyuşturucuyu stepneye gizlemişler

Sivas’ta dev kaya parçaları yola düştü

Sivas’ta dev kaya parçaları yola düştü

Firari hükümlüden 'öğle vakti' baskına gelen polise tepki

Firari hükümlüden 'öğle vakti' baskına gelen polise tepki

Samsun’da terör operasyonunda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da terör operasyonunda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi

Bacayı temizlemek isterken elektrik akımına kapılarak öldü

Bacayı temizlemek isterken elektrik akımına kapılarak öldü

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.