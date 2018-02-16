Sarıyer’de çöken balkonun altında kalan ineği itfaiye kurtardı

Sarıyer’de bir binada bulunan balkon ahırın üstüne çöktü. Beton yığınlarının altında kalan ahır içinde bir inek mahsur kaldı. İtfaiyenin çalışmaları sonucu inek kurtarıldı.

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mücevher Sokak’ta meydana geldi. Bir binanın balkon kısmı ahırın üstüne çöktü. Ahırda bulunan bir inek beton yığının altında kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İş makinasıyla çalışan itfaiye ekipleri önce düşen beton parçalarını kaldırdı. Daha sonra inek bağlanan halatla olduğu yerden çekilerek kurtuldu. Vatandaşlar ise, " İnek vardı altta. Dışarı çıktık balkon çökmüş " dedi.