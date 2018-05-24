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Sarıyer'de denize düşen asker bulunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 22:18 | Son Güncelleme

SARIYER'de, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde, bir asker denize düştü.

Sarıyer'de denize düşen asker bulunamadı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER'de, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde, bir asker denize düştü. Asker, yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Olay, saat 21.00 sıralarında, Liman Caddesi üzerindeki sosyal tesislerde meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde görevli bir asker, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Görgü tanıklarının ifadesine göre, bir süre deniz yüzeyinde çırpınan asker daha sonra gözden kayboldu.

Olaydan kısa bir süre sonra dalgıçlar, deniz içinde arama çalışmalarına başlarken, sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi ekipleri de botlarla, deniz yüzeyinde arama yaptı. Tüm aramalara rağmen ismi henüz belirlenemeyen asker bulunamadı.

Sarıyer'de denize düşen asker bulunamadıSarıyer'de denize düşen asker bulunamadı

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