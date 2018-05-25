 Sarıyer'de denize düşen askerin cansız bedeni bulundu

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) SARIYER Sahil Güvenlik Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde, dün akşam denize düşen askerin cansız bedeni bulundu.
Liman Caddesindeki sosyal tesislerden denize düşen askerin cenazesine arama çalışmalarında sonuca ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan askerin cenazesi, ambulansla Sarıyer Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Hayatını kaybeden askerin adı açıklanmadı.
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