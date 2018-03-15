HABER

Sarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 05:43 | Son Güncelleme

SARIYER'de bir kadın denize düştü.

Sarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) SARIYER'de bir kadın denize düştü. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, Sakıp Sabancı Caddesi, Boyacıköy mevkiinde 04:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, taksi ile olay yerine gelen ve isminin Aysun olduğu öğrenilen kadın, Boyacıköy otobüs durağında taksiden indi.

ŞOFÖRÜN DİKKATİ KADINI KURTARDI
Kadının araçtan inmesinin ardından geri dönen taksici, kadını göremeyince durumdan şüphelendi. Sahile bakan taksici kadınının denizde olduğunu görünce durumu polise ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarılan kadına ilk müdahale yapıldıktan sonra Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahilde kadına ait çanta ve eşyalar bulunurken, kadının kimliğine dair her hangi bir belge bulunamadı. Olayın şokuna giren kadın, sadece isminin Aysun olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının denize kendisinin mi atladığı yoksa dengesini mi kaybedip düştüğü yapılacak olan çalışmanın ardından belirlenecek.
(FOTOĞRAFLI)

Sarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldıSarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldıSarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldıSarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldı

Mina Başaran'ın son telefonu!Mina Başaran'ın son telefonu!
Çorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar varÇorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Erdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldıErdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şans topu sonuçları 14 Mart: 874. hafta Şans Topu talihlisi Hatay'dan! (Milli Piyango sonuç sorgulama)

Şans topu sonuçları 14 Mart: 874. hafta Şans Topu talihlisi Hatay'dan! (Milli Piyango sonuç sorgulama)

Hasta pencereden düştü, doktor arkasından atladı

Hasta pencereden düştü, doktor arkasından atladı

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Çatıdan düşen hırsız dükkan içerisinde mahsur kaldı

Çatıdan düşen hırsız dükkan içerisinde mahsur kaldı

Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi: 3 Yaralı

Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi: 3 Yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.