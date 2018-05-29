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Sarıyer'de kilise bahçesinde kurtarma operasyonu (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 12:35 | Son Güncelleme

 - SARIYER'de kilisenin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı Sarıyer Yeniköy'deki Aya Nikola Rum Ortodoks kilisesinin bahçesindeki yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusuna bir kadın düştü.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM /İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de kilisenin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı
Sarıyer Yeniköy'deki Aya Nikola Rum Ortodoks kilisesinin bahçesindeki yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusuna bir kadın düştü. Kilise görevlilerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu kuyuya düşen Tina Sinadinos'u kurtardı. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri ise baygınlık geçirdi. İtfaiye erine de olay yerinde müdahale edildi.

(FOTOĞRAFLI)

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