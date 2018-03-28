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Sarıyer’de narkotimleri evde uyuşturucu serası buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 10:57 | Son Güncelleme

Sarıyer’de narkotimleri uyuşturucu madde imal edildiği tespit edilen bir eve baskın düzenledi.

Sarıyer’de narkotimleri uyuşturucu madde imal edildiği tespit edilen bir eve baskın düzenledi. Baskında özel düzenek kurulmuş sera bulan polis, çok miktarda uyuşturucu madde ve hassas terazileri ele geçirdi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer’deki bir evde uyuşturucu madde imal edildiğini bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takib ardından narkotimleri, geçtiğimiz Çarşamba günü eve operasyon düzenledi. Operasyonda evi didik didik arayan polis, şahısların sera diye tabir edilen özel düzenek kurduklarını gördü. Şahısların bu sera sayesinde evin içerisinde uyuşturucu madde imal ettiklerini belirtildi. Yapılan aramalarda çok miktarda Hint keneviri bitkisi, maddesi, yaprakları, bitki parçaları, tohumu yanı sıra kokain, extacy ile hassas terazi ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.
Baskında gözaltına alınan erkek B.G.(33) ve kadın H.Y.(29) ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri mahkemece “Uyuşturucu madde imal etmek” ve “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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