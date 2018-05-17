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Sarıyer'de silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 13:34 | Son Güncelleme

SARIYER'de bir fabrikanın bölge müdürlüğü binasında nakliye şoförlüğü yapan iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- SARIYER'de bir fabrikanın bölge müdürlüğü binasında nakliye şoförlüğü yapan iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. Yaralı ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Zekeriyaköy Mahallesi, Bahçeköy Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikanın bölge müdürlüğü binasında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre fabrikanın nakliye bölümünde şoför olarak çalışan Atilla T., ile aynı şirkette şoför olan arkadaşı Ercüment Aksu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

VÜCUDUNA 4 KURŞUN İSABET ETTİ
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Atilla T., , Ercüment Aksu’ya ateş etti. Aksu vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır şekilde yaralandı. Olayı gerçekleştiren Atilla T, ise kaçtı. Fabrika çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aksu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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