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Sarıyer'de, yolcu minibüsü kaza yaptı:5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 12:28 | Son Güncelleme

SARIYER'DE bir yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle ormanlık alanda kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Sarıyer'de, yolcu minibüsü kaza yaptı:5 yaralı

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL,(DHA)
SARIYER'DE bir yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle ormanlık alanda kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Trafik kısa süreli tek şeritten sağlandı.
Kaza, Zekeriyaköy Bahçeköy yolunda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kısırkaya-Sarıyer hattında çalışan 34 M 1568 plakalı yolcu minibüsünün şoförü, Sarıyer yönüne ilerlerken, maddi hasarlı bir kaza nedeniyle güzergahının kapalı olduğunu görünce başka bir yola saptı. Minibüs şoförü, ormanlık alanda yokuş aşağı giderken, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, bir ağaca çarparak durabildi. Kazada, minibüsün içerisinde bulunan 2'si polis okulu öğrencisi 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle gidiş-geliş olan yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Yol polis ekipleri tarafından kısa süreli tek şeritten sağlandı. Minibüs sürücüsünün arkadaşı Halit Baydaroğlu, kazayı duyar duymaz olay yerine geldiğini belirterek " Yukarıdaki kazadan dolayı aracımız bu yola girdi. Yolun kayganlığından dolayı araç kayıyor. Kontrolünü kaybedip ağaca çarpmış" diye konuştu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Sarıyer'de, yolcu minibüsü kaza yaptı:5 yaralıSarıyer'de, yolcu minibüsü kaza yaptı:5 yaralıSarıyer'de, yolcu minibüsü kaza yaptı:5 yaralıSarıyer'de, yolcu minibüsü kaza yaptı:5 yaralı

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