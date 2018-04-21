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Sarıyer’deki cinayetle ilgili yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

Sarıyer’de ormanlık alanda yakılmış halde bulunan cesedin göğsünden tabancayla vurulduktan sonra benzin dökülerek yakıldığı belirlendi.

Sarıyer’de ormanlık alanda yakılmış halde bulunan cesedin göğsünden tabancayla vurulduktan sonra benzin dökülerek yakıldığı belirlendi. Polis katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlatırken, ölen adamın dolandırıcılık suçundan emniyette kaydı olduğu ortaya çıktı.
Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yanmış halde bulunan erkek cesediyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı 3 saatlik çalışma sonucunda cesedin 53 yaşındaki Yusuf Işık’a ait olduğu belirlendi.
Benzin dökülerek yakılmış
Cesedin üzerindeki kimliğin yandığı tespit edilen olayla ilgili Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Işık’ın önce tabancayla göğsünden vurularak öldürüldüğünü daha sonra da benzin dökülerek yakıldığını belirledi. Cesedin Adli Tıp Kurumunda incelemeleri sürerken, polis öldürülen Işık’ın dolandırıcılık suçundan emniyette kaydı olduğunu belirledi.
Polis, Işık’ı öldüren kişi ya da kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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