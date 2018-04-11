HABER

Şarj cihazı görünümlü kumar makinesine el konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 16:29 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, jandarma tarafından bir akaryakıt istasyonunun dinlenme tesisinde bulunan şarj cihazı görünümlü kumar makinesine el konuldu.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, jandarma tarafından bir akaryakıt istasyonunun dinlenme tesisinde bulunan şarj cihazı görünümlü kumar makinesine el konuldu.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunun dinlenme tesisinde bulunan ve madeni 1 lira ile çalışan şarj cihazı görünümlü aletin kumar makinesi olduğunu tespit etti. Edirne Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimatla kumar makinesine el konulurken, işletme sahibi C.Y.Ö. jandarmada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı
İYİ Parti'den flaş ittifak açıklaması: Anlaştık!İYİ Parti'den flaş ittifak açıklaması: Anlaştık!
Komşu kızına ahlâksız teklif!Komşu kızına ahlâksız teklif!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.