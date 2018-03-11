Şarja takılan oyuncak patladı, çıkan yangında 5 kişi zehirlendi

Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE,(DHA) - KIRIKKALE'nin Yenimahalle semtinde oturan Ercan İnce'ye ait evde, semt pazarından alınan ve şarj edilmek üzere elektrik fişine takılan oyuncak patladı. Ardından çıkan yangında dumandan etkilenen İnce ve eşi ile birlikte 3 komşusu hastaneye kaldırılırken, evde ise büyük hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle semtinde bulunan Asude Sitesi B Blok 6'ncı katta Ercan İnce'ye ait dairede meydana geldi. Ev sahibi Ercan İnce, 4 yaşındaki kızı Almina'ya semt pazarından aldığı oyuncağı şarj etmek üzere elektrik fişine taktıktan sonra maç izlemek üzere diğer odaya geçti. Bir süre sonra şarja takılı oyunca büyük bir gürültüyle patladı. Ercan İnce, odaya girdiğinde şarjdaki oyuncağın parçalandığı ve yangın çıktığı gördü. İnce ve eşi Ayçelen İnce, alevlere müdaha etmeye çalışırken, bağırışmalar ve evden yayılan dumanları gören komşuları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada yangını söndürmeye çalışan İnce çifti ile üst katta mahsur kalan 3 komşusu, dumandan etkilendi.