HABER

Şarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 17:14 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, şarja takılı telefonun alev alması sonucu yangın çıktı.

Şarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, şarja takılı telefonun alev alması sonucu yangın çıktı. Evde mahsur kalan Astsubay Ahmet T., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay öğle saatlerinde, Gölcük Donanma Mahallesi 7'nci Sokak'ta meydana geldi. Astsubay Ahmet T. nöbetten döndükten sonra evinde telefonunu şarja taktı. Ahmet T. diğer odada dinlenirken, bir süre sonra telefonun alev alması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark edip dışarı çıkmaya çalışan Ahmet T., yangının büyümesi nedeniyle evde mahsur kaldı. Pencereye çıkan Ahmet T.'nin yardım çağrısıyla çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan Ahmet T.'yi kurtardı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, odada bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Şarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldıŞarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldıŞarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldı

Devlet duruma el koydu! Sakın hiçbir şeye dokunmayın!Devlet duruma el koydu! Sakın hiçbir şeye dokunmayın!
Şırnak'ta yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı varŞırnak'ta yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var
Alaattin Saral yakalandı!Alaattin Saral yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!

Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.