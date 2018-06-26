HABER

Şarkıcı Hozan Cane, adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 19:18 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 'Hozan Cane' adını kullanan şarkıcı Saide İnaç(47), adliyeye sevk edildi.

Şarkıcı Hozan Cane, adliyeye sevk edildi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 'Hozan Cane' adını kullanan şarkıcı Saide İnaç(47), adliyeye sevk edildi.
Alman vatandaşı olan ve 'Hozan Cane' adını kullanan şarkıcı Saide İnaç, geçen cumartesi günü HDP'lilerle Edirne'nin Enez ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı. Erzurum doğumlu olan İnaç, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Saide İnaç, akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. İnaç'ın savcılıktaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Şarkıcı Hozan Cane, adliyeye sevk edildiŞarkıcı Hozan Cane, adliyeye sevk edildiŞarkıcı Hozan Cane, adliyeye sevk edildi

PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
Üniversiteli Mesut boğulduÜniversiteli Mesut boğuldu
Posof Gümrük ve Nüfus Müdürlüğü'ne operasyon: 9 gözaltıPosof Gümrük ve Nüfus Müdürlüğü'ne operasyon: 9 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da seçim gecesi Türk Bayrağı ile 'Reis' yazısı asılı marketi yakmak istediler! O anlar kamerada!

Antalya'da seçim gecesi Türk Bayrağı ile 'Reis' yazısı asılı marketi yakmak istediler! O anlar kamerada!

Minik Eylül'ü en son gören çocuk anlattı! Tutuklanan şüpheli hakkında şoke eden detaylar!

Minik Eylül'ü en son gören çocuk anlattı! Tutuklanan şüpheli hakkında şoke eden detaylar!

İstanbul için beklenen dolu yağışı Tekirdağ'da etkili olmaya başladı

İstanbul için beklenen dolu yağışı Tekirdağ'da etkili olmaya başladı

Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi

Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi

Fatih'te cami bahçesinde korkunç olay

Fatih'te cami bahçesinde korkunç olay

Kırıkkale'de kadın cinayeti! Cinayeti fark eden komşusunu da öldürmeye çalıştı

Kırıkkale'de kadın cinayeti! Cinayeti fark eden komşusunu da öldürmeye çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.