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Şarkıcı Resul Dindar'ın anne ve babası trafik kazasında yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 13:53 | Son Güncelleme

KARADENİZ müziğinin tanınan ismi şarkıcı Resul Dindar'ın annesi Meliha Dindar (53) ve babası Osman Dindar (60), motosikletlerinin kaya parçasına çarpıp devrilmesi sonucu yaralandı.

Şarkıcı Resul Dindar'ın anne ve babası trafik kazasında yaralandı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- KARADENİZ müziğinin tanınan ismi şarkıcı Resul Dindar'ın annesi Meliha Dindar (53) ve babası Osman Dindar (60), motosikletlerinin kaya parçasına çarpıp devrilmesi sonucu yaralandı. Yaralılardan Meliha Dindar'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Arhavi-Hopa yolunda meydana geldi. Arhavi ilçesinden Hopa yönüne giden Osman Dindar yönetimindeki motosiklet, yola düşen kaya parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar yaralandı.
Şarkıcı Resul Dindar'ın anne ve babası olduğu belirlenen yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Meliha Dindar, müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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