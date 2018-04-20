’Sarkıntılık’ cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi

Adana’nın Kozan ilçesinde ’sarkıntılık’ cinayetine adı karışan 2’si kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y’nin annesi fenalık geçirerek "Benim çocuğumun suçu yok" dedi.
İlçeye bağlı Işıklı Mahallesi’nde önceki gün bir portakal bahçesinde kız arkadaşı Yeter A. (19) ve yanında kız kardeşi F.Y. (18) ile birlikteyken, kız arkadaşına "Sana sarkıntılık edersem, beni vur" dediği iddia edilen ve kız arkadaşı Yeter A. tarafından vurularak öldürülen Muhammet Yıldırım’ın (25) cinayetiyle ilgili kız kardeş F.Y, kız arkadaş Yeter A, S.D. ve A.Y, gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y’nin annesi fenalık geçirerek "Benim çocuğumun suçu yok” dedi.
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