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Şarkışla'da 5 kişinin öldüğü katliamın şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 13:22 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de önceki gün sevdiği kızın babası, babaannesi, dedesi ve köydeki bakkal ile oğlunu öldüren çoban Fırat Yurdakul (28), sorgusunun ardından tutuklandı.

Şarkışla'da 5 kişinin öldüğü katliamın şüphelisi tutuklandı

İrfan ÖZŞEKER/ŞARKIŞLA (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de önceki gün sevdiği kızın babası, babaannesi, dedesi ve köydeki bakkal ile oğlunu öldüren çoban Fırat Yurdakul (28), sorgusunun ardından tutuklandı. Yurdakul tarafından öldürülen bakkal Celal Koral'ın cenazesi, köyde toprağa verildi.
Şarkışla'ya bağlı Ortaköy'de çobanlık yapan Fırat Yurdakul, Adana'da oturan sevdiği Pınar Ezgi Esen'in babası Tarık Esen'in köye geldiğini öğrendi. Köye anne ve babasını ziyarete gelen Tarık Esen ile Yurdakul telefonda tartıştı. İddiaya göre, karşılıklı küfürleşmelerin ardından Fırat Yurdakul, yanına pompalı tüfeğini de alarak Tarık Esen'in misafir olarak kaldığı babasının evini bastı. Fırat Yurdakul, burada Tarık Esen ile babası İbrahim ve annesi Cennet Esen'e peş peşe ateş etti. Esen çiftiyle oğulları Tarık, olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Koşarak evden çıkan Fırat Yurdakul, bu kez de yakındaki arkadaşı Taylan Koral'ın babası Celal Koral'ın işlettiği bakkala gitti. Yurdakul, Celal Koray'dan önce içki istedi. Ancak Koral, bu isteği geri çevirince önce Celal Koral'ı ardından da oğlu Taylan'ı öldüren Fırat Yurdakul, anahtarını aldığı bakkalın otomobiline binerek kaçtı. Kahramanmaraş'ta yakalanan şüpheli ilçeye getirildi.
TUTUKLANDI
Şüpheli Fırat Yurdakul, adliyedeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PINAR EZGİ ESEN DE KÖYE GELDİ
Fırat Yurdakul'un sevdiği iddia edilen Pınar Ezgi Esen, yaşadığı Adana'dan Ortaköy'e geldi. Esen'in oldukça üzüntülü ve bitkin olduğu gözlendi. Olayda hayatını kaybeden Pınar Ezgi Esen'in babaannesi Cennet, dedesi İbrahim ve babası Tarık Esen'in cenazelerinin ise yarın sabah saatlerinde köyde toprağa verileceği öğrenildi.
BAKKALIN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Olayda oğlu Taylan ile birlikte bakkal dükkânında öldürülen Celal Koral'ın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Ortaköy'e getirildi. Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Koral'ın cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze namazına Sivas Valisi Davut Gül, Şarkışla Kaymakam Vekili Yusuf Cankatar, Şarkışla Belediye Başkan Vekili Musa Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Koral'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Celal Koral'ın oğlu Taylan Koral'ın cenazesinin ise annesi tarafından Adana'ya götürüldüğü ve burada toprağa verileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Şarkışla'da 5 kişinin öldüğü katliamın şüphelisi tutuklandıŞarkışla'da 5 kişinin öldüğü katliamın şüphelisi tutuklandıŞarkışla'da 5 kişinin öldüğü katliamın şüphelisi tutuklandıŞarkışla'da 5 kişinin öldüğü katliamın şüphelisi tutuklandı

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