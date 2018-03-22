Şarkışla'da pompalı katliam: 5 ölü (5)

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de meydana geldi. Fırat Yurdakul, Adana'da oturan sevdiği Pınar Esen'in babası Tarık Esen'in köye geldiğini öğrendi. Köye anne ve babasını ziyarete gelen Tarık Esen ile Yurdakul telefonda tartıştı. İddiaya göre, karşılıklı küfürleşmelerin ardından Fırat Yurdakul, yanına pompalı tüfeğini de alarak Tarık Esen'in misafir olarak kaldığı babasının evini bastı. Fırat Yurdakul, burada Tarık Esen ile babası İbrahim ve annesi Cennet Esen'e peş peşe ateş etti. Esen çiftiyle oğulları Tarık, olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Koşarak evden çıkan Fırat Yurdakul, bu kez de yakındaki arkadaşı Taylan Koray'ın babası Celal Koray'ın işlettiği bakkala gitti. Yurdakul, Celal Koray'dan önce içki, sonra da aracını istedi. Ancak Koray, bu isteği geri çevirince tartışma çıktı. Tartışmaya, dükkânda bulunan Taylan Koray da katıldı. Bu kez silahı baba-oğula çeviren Fırat Yurdakul, peş peşe ateş etti. Celal ile oğlu Taylan Koray'ı da öldüren Fırat Yurdakul, anahtarını aldığı otomobile binerek kaçtı.

Esen Ailesi'nin evindeki cinayetlere, ailesi Adana'da yaşayan ve bir süre kalması için Ortaköy'e anneanne ve dedesinin yanına gönderilen 5 yaşındaki Cennet Tuncay da şahit oldu. Adana'da oturan Tolga ve Uğur Esen Tuncay çiftinin çocukları Cennet, saldırı sırasında başka bir odaya saklandı. Olaydan bir süre sonra, Adana'dan Uğur Esen Tuncay, olayda öldürülen annesi Cennet Esen'i aradı. Ancak çalan cep telefonuna küçük kızı cevap verdi. Anne Tuncay, kızından telefonu dedesi veya anneannesine vermesini isteyince, küçük kız 'Onlar öldü' cevabını verdi. Küçük kızın bu sözleri üzerine, önce anne ve babasının uyumuş olabileceğini düşünen Uğur Esen Tuncay, ardından şüphelenerek Adana Jandarması'nı arayıp yardım istedi. Adana Jandarması'nın bildirmesi üzerine köye giden Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, korkunç manzara ile karşılaştı. Küçük Cennet ise evdeki çekyatın arkasında saklanmış halde bulundu. Küçük Cennet Tuncay, olay sonrası Adana'ya gönderildi.

AİLE ŞOKTA

Olayın ardından köye gelen küçük kızın anne-babası DHA'ya konuştu. Feryat eden Uğur Esen Tuncay, "Anne, baba, ağabey; ben hanginize dayanacağım. Ciğerim yanıyor. Hiç mi vicdanı yoktu bunun. Bir de polisin yanında göğsünü gererek yürüyor. Böyleleri çıkmasın, çıkınca yeğenimi de öldürecek. '30 sene sonra çıksam da alacağım' onu diyor. Yeğenim de hâlâ gözü. Çıkarmasınlar onu. Çürüsün orada. Evimizi açtık, ekmeğimizi verdik biz ona. Ciğeri yansın. Bir ömür sürünsün" dedi. Küçük kızın babası Tolga Tuncay ise büyük bir şok yaşadıklarını belirterek, "Kızım dedesi ve anneannesini çok seviyordu. Bir süre yanlarında kalması için 3 gün önce köye gönderdik. Akşam eşim kayınvalidemi arayınca telefonu kızım açtı. Dedesi ve ninesini sorunca 'Onlar öldü' demiş. Önce uyuyorlardır diye düşündük. Sonra ne olur ne olmaz diye jandarmadan yardım istedik" diye konuştu.

CENAZELER OTOPSİDE

Öte yandan, olaydan sonra Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, otopsi için sabah saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin devam ettiği, cenazelerin yarın toprağa verilmek üzere ilçeye gönderileceği öğrenildi.