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Şarkışla'daki katliamda ölen aynı aileden 3 kişi, yan yana toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 13:06 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de yaşanan katliamda ölen Cennet ve İbrahim Esen ile oğulları Tarık Esen, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şarkışla'daki katliamda ölen aynı aileden 3 kişi, yan yana toprağa verildi

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/ŞARKIŞLA(Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de yaşanan katliamda ölen Cennet ve İbrahim Esen ile oğulları Tarık Esen, gözyaşları içinde toprağa verildi. Tutuklanan cinayet sanığı Fırat Yurdakul'un köydeki evi ise kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sabaha karşı kundaklandı.
Olay, 21 Mart gecesi Şarkışla'ya bağlı Ortaköy'de meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Fırat Yurdakul, Adana'da oturan sevdiği Pınar Ezgi Esen'in babası Tarık Esen'in köye geldiğini öğrendi. Köye anne ve babasını ziyarete gelen Tarık Esen ile Yurdakul telefonda tartıştı. İddiaya göre, karşılıklı küfürleşmelerin ardından Fırat Yurdakul, yanına pompalı tüfeğini de alarak Tarık Esen'in misafir olarak kaldığı babasının evini bastı. Fırat Yurdakul, burada Tarık Esen ile babası İbrahim ve annesi Cennet Esen'e peş peşe ateş etti. Esen çiftiyle oğulları Tarık, olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Koşarak evden çıkan Fırat Yurdakul, bu kez de yakındaki arkadaşı Taylan Koral'ın babası Celal Koral'ın işlettiği bakkala gitti. Yurdakul, Celal Koral'dan önce içki istedi. Ancak Koral, bu isteği geri çevirince önce Celal Koral'ı ardından da oğlu Taylan'ı öldüren Fırat Yurdakul, anahtarını aldığı bakkalın otomobiline binerek kaçtı. Kahramanmaraş'ta yakalanan şüpheli ilçeye getirildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli Yurdakul tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
AİLE TOPRAĞA VERİLDİ
Olayda yaşamını yitirenlerden İbrahim ve Cennet Esen ile oğulları Tarık Esen için köyde tören düzenlendi. 3 kişinin cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Ortaköy'e getirildi. İlk olarak katliamın yaşandığı eve getirilen cenazeler için helallik alındı. Burada ailenin yakınları cenaze aracına sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeler daha sonra köy mezarlığına getirildi. Mezarlık içinde bulunan morga koyulan cenazeler yakınlarına son kez gösterildi. Köy mezarlığında kılınan cenaze namazına CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ile ailenin yakınları ve köylüleri katıldı. İlçe müftüsü Tayyip Koçer cenaze namazlarını kıldırdı. Cenazeler defnedilirken aile yakınları baygınlık geçirdi. İbrahim Esen'in kızı Uğur Esen Tuncay, babasının montuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Fırat Yurdakul'un uğruna 5 kişiyi öldürdüğü Pınar Ezgi Esen de cenazede zor anlar yaşadı. Sık sık yakınlarına sarılarak gözyaşı döken Pınar'ı akrabaları sakinleştirmeye çalıştı. Katliamda yaşamını yitiren Tarık Esen'in Balıkesir'de vatani görevini yapan oğlu İbrahim Esen de (20) özel izinle cenaze törenine katıldı.
YURDAKUL'UN KÖYDEKİ EVİ KUNDAKLANDI
5 kişiyi katleden ve dün tutuklanan Fırat Yurdakul'un köydeki evi ise bu sabah kundaklandı. Sabaha karşı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verilen ev kullanılamaz hale geldi. Köylülerin haber vermesi üzerine köye gelen Şarkışla Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler evin yakınında geniş güvenlik tedbirleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayda öldürülen bakkal Celal Koral dün köyde defnedilirken, oğlu Taylan Koral'ın cenazesi ise Adana'ya gönderilmişti.

FOTOĞRAFLI

Şarkışla'daki katliamda ölen aynı aileden 3 kişi, yan yana toprağa verildiŞarkışla'daki katliamda ölen aynı aileden 3 kişi, yan yana toprağa verildiŞarkışla'daki katliamda ölen aynı aileden 3 kişi, yan yana toprağa verildiŞarkışla'daki katliamda ölen aynı aileden 3 kişi, yan yana toprağa verildi

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