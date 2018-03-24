  Şarkışla'daki katliamda ölen aynı aileden 3 kişi, yan yana toprağa verildi

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/ŞARKIŞLA(Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de yaşanan katliamda ölen Cennet ve İbrahim Esen ile oğulları Tarık Esen, gözyaşları içinde toprağa verildi. Tutuklanan cinayet sanığı Fırat Yurdakul'un köydeki evi ise kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sabaha karşı kundaklandı.

Olay, 21 Mart gecesi Şarkışla'ya bağlı Ortaköy'de meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Fırat Yurdakul, Adana'da oturan sevdiği Pınar Ezgi Esen'in babası Tarık Esen'in köye geldiğini öğrendi. Köye anne ve babasını ziyarete gelen Tarık Esen ile Yurdakul telefonda tartıştı. İddiaya göre, karşılıklı küfürleşmelerin ardından Fırat Yurdakul, yanına pompalı tüfeğini de alarak Tarık Esen'in misafir olarak kaldığı babasının evini bastı. Fırat Yurdakul, burada Tarık Esen ile babası İbrahim ve annesi Cennet Esen'e peş peşe ateş etti. Esen çiftiyle oğulları Tarık, olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Koşarak evden çıkan Fırat Yurdakul, bu kez de yakındaki arkadaşı Taylan Koral'ın babası Celal Koral'ın işlettiği bakkala gitti. Yurdakul, Celal Koral'dan önce içki istedi. Ancak Koral, bu isteği geri çevirince önce Celal Koral'ı ardından da oğlu Taylan'ı öldüren Fırat Yurdakul, anahtarını aldığı bakkalın otomobiline binerek kaçtı. Kahramanmaraş'ta yakalanan şüpheli ilçeye getirildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli Yurdakul tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.