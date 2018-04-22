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Sarkisyan diyalog görüşmesinde salonu terk etti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan, muhalefet lideri Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmede daha fazla konuşmak istemediğini söyleyerek salonu terk etti.Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı ve mevcut Başbakanı Serj Sarkisyan’la muhalefet lideri Nikol Paşinyan arasında başkent Erivan’da bir otelde basına açık diyalog görüşmesi düzenlendi.

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan, muhalefet lideri Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmede daha fazla konuşmak istemediğini söyleyerek salonu terk etti.
Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı ve mevcut Başbakanı Serj Sarkisyan’la muhalefet lideri Nikol Paşinyan arasında başkent Erivan’da bir otelde basına açık diyalog görüşmesi düzenlendi. Başbakan Sarkisyan, görüşmelerin gazetecilerin katılımıyla yapılmaması gerektiğini söyledi. Muhalefet lideri Paşinyan ise, görüşmede sadece Serj Sarkisyan’ın istifa konusunun müzakere edileceğini dile getirdi. Başbakan Sarkisyan, Paşinyan’ın bu tonda konuşması halinde hukuki duruma geri dönmeyi tavsiye ederek, aksi takdirde olayların sorumluluğunun Paşinyan’da olacağını belirtti. Bunun üzerine Paşinyan, tehditkâr bir dilde konuşmadığını söyleyerek, “Sarkisyan ülkedeki durumu hayal edemiyor. Ülke hükümetten halka geçti” dedi.
Parlamento seçimlerinde oyların yüzde 7-8’ini alan birinin halk adına konuşma hakkı olmadığını belirten Başbakan Sarkisyan, Paşinyan ile konuşmak istemediğini söyleyerek salonu terk etti.
Ermenistan’da 13 Nisan’da başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

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