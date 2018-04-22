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Şarköy'de Atatürk büstüne çirkin saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 13:30 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde kullanılmayan öğretmenevi bahçesinde bulunan Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gözleri kırmızı boya ile boyanarak tahrip edildi.

Şarköy'de Atatürk büstüne çirkin saldırı

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde kullanılmayan öğretmenevi bahçesinde bulunan Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gözleri kırmızı boya ile boyanarak tahrip edildi.
Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi'nde 150 kapasiteli öğretmenevi, 2013 yılında zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı. O tarihten bu yana atıl durumda bulunan binanın bahçesinde bulunan Atatürk büstü, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğradı. Atatürk'ün gözleri kırmızı renge boyanarak tahrip edildi, kaidede bulunan Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılığı simgeleyen kitapçıklar ise kırıldı.
Şarköy Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

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