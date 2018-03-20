Sarkozy’nin gözaltına alınması

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin, 2007 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Libya’dan usulsüz olarak 5 milyon euro tutarında mali kaynak aldığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak Sarkozy’nin dış kaynaklı seçim finansmanıyla ilgili olarak ilk defa sorgulandığı öğrenildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Sarkozy’nin eski iş ortağı Alexandre Djouhri’nin üç hafta evvel Londra’da tutuklanıp daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi. Fransız polisinin yürüttüğü soruşturmanın Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin 2007 yılındaki seçim kampanyasında Sarkozy’ye 5 milyon euro üzerinde bir mali kaynak sağladığı iddiaları daha evvel de çeşitli basın organlarında yer almıştı. Sarkozy’nin gözaltı süresinin 48 saat sürebileceği belirtildi.