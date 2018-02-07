HABER

Saruhanlı polisi otobüslerde kontrol gerçekleştirdi

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 10:18 | Son Güncelleme

Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri tarafından belediye otobüslerinde kontroller yapıldı.

Saruhanlı polisi otobüslerde kontrol gerçekleştirdi

Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri tarafından belediye otobüslerinde kontroller yapıldı. Yapılan kontroller neticesinde eksik belgesi bulanan şoförün olmadığı ve bir sorunla karşılaşılmadığı ifade edildi.
Manisa-Saruhanlı arasında çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi yolcu otobüslerinde Saruhanlı Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri tarafından gerekli kontroller yapıldı. Saruhanlı girişindeki kavşakta durdurulan otobüslerde yapılan kontrollerde bütün şoförlerin SRC belgelerinin bulunduğu ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı açıklandı. Yolcuların da memnun kaldığı kontrollerde polis memurları bu kontrolleri rutin olarak gerçekleştirdiklerini ve vatandaşın daha güvenli yolculuk yapabilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Saruhanlı polisi otobüslerde kontrol gerçekleştirdi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar hakkında şok iddia

Adnan Oktar hakkında şok iddia

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Aleyna Tilki'nin son hali şoke etti!

Aleyna Tilki'nin son hali şoke etti!

Canlı canlı kolunu yediler!

Canlı canlı kolunu yediler!

Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!

Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!

AK Partili 8 başkan istifa etti

AK Partili 8 başkan istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Silahlı soyguncular 1 dakikada 35 bin liralık cep telefonunu böyle soydu

Silahlı soyguncular 1 dakikada 35 bin liralık cep telefonunu böyle soydu

Ordu’da trafik kazası: 4 yaralı

Ordu’da trafik kazası: 4 yaralı

Başkan Üzülmez ve Alo Evlat Hattı kutsal topraklarda

Başkan Üzülmez ve Alo Evlat Hattı kutsal topraklarda

Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesinde kaza: 1 ölü

Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesinde kaza: 1 ölü

İtfaiye ekipleri öğrenim kurumlarını denetledi

İtfaiye ekipleri öğrenim kurumlarını denetledi

Tekirdağ’da çocuk ve gençler güvende

Tekirdağ’da çocuk ve gençler güvende

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.