Saruhanlı polisi otobüslerde kontrol gerçekleştirdi

Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri tarafından belediye otobüslerinde kontroller yapıldı. Yapılan kontroller neticesinde eksik belgesi bulanan şoförün olmadığı ve bir sorunla karşılaşılmadığı ifade edildi.
Manisa-Saruhanlı arasında çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi yolcu otobüslerinde Saruhanlı Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri tarafından gerekli kontroller yapıldı. Saruhanlı girişindeki kavşakta durdurulan otobüslerde yapılan kontrollerde bütün şoförlerin SRC belgelerinin bulunduğu ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı açıklandı. Yolcuların da memnun kaldığı kontrollerde polis memurları bu kontrolleri rutin olarak gerçekleştirdiklerini ve vatandaşın daha güvenli yolculuk yapabilmesi için çalıştıklarını ifade etti.
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