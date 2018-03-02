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Saruhanlı’da öğrencilere yangın söndürme eğitimi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 19:28 | Son Güncelleme

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesinde ortaokul ve ilkokul öğrencilerine yangın tatbikatı yaptırıldı.Halitpaşa Şehit Nezir Pirnarcı Ortaokulunda, Saruhanlı İtfaiye Amirliği tarafından öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Saruhanlı’da öğrencilere yangın söndürme eğitimi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesinde ortaokul ve ilkokul öğrencilerine yangın tatbikatı yaptırıldı.
Halitpaşa Şehit Nezir Pirnarcı Ortaokulunda, Saruhanlı İtfaiye Amirliği tarafından öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı. Daha sonra uygulamalı yangın söndürme eğitimi verildi. Yangın söndürme eğitimine, öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra mahalle muhtarı Karun Karakayış ve mahalle sakinleri de katıldı. Tatbikat sonrası konuşan Halitpaşa Muhtarı Harun Karakayış, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı İtfaiye Amiri Tuncay Gömeç ve itfaiye erleri tarafından Halitpaşa Şehit Nezir Pirnarci Ortaokulu öğrencilerine yangın söndürme işlemi nasıl yapılmalı, yangın anında nasıl davranılmalı ve yangın anında nerelere haber verilmesi gerektiği hakkında sunum verilerek, yangın söndürme tatbikat gerçekleştirildi. Okulumuz, mahallemiz ve öğrencilerim adına Saruhanlı İtfaiye Amirliği çalışanlarına teşekkür ederiz” dedi.

Saruhanlı’da öğrencilere yangın söndürme eğitimi

Saruhanlı’da öğrencilere yangın söndürme eğitimi

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