HABER

Saruhanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı Hacırahmanlı Mahallesinde meydana geldi.

Saruhanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Hacırahmanlı Mahallesinde meydana geldi. Şaban Ç. idaresindeki 45 UA 6672 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 UA 1325 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Şaban Ç. yola savrularak ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı Şaban Ç.’yi ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Şaban Ç., Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saruhanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!
İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktıİran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririzTürkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi Eskişehir'de açıldı

34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi Eskişehir'de açıldı

Karabük’te trafik kazası: 1 ölü

Karabük’te trafik kazası: 1 ölü

Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Anne ve çocukları 27 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Anne ve çocukları 27 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahip Brunson için 35 yıl ceza istendi (2)- Yeniden

Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahip Brunson için 35 yıl ceza istendi (2)- Yeniden

Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.