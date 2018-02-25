Saruhanlı’da traktör kazası: 1 ölü

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Saruhanlı’ya bağlı Sarıçam Mahallesi Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Ç. (46) idaresindeki 16 BKB 55 plakalı traktör, yağan yağmur sonrası çamurlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki şarampole devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Halil Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Halil Ç.’nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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