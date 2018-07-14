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Şase numarası değiştirilen araçlara el konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 09:51 | Son Güncelleme

ADANA'da motor ve şase numarası değiştirilen, aralarında lüks sınıfında olanların da bulunduğu 11 otomobil ele geçirildi.

Şase numarası değiştirilen araçlara el konuldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da motor ve şase numarası değiştirilen, aralarında lüks sınıfında olanların da bulunduğu 11 otomobil ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde motor ve şase numarası değiştirilen araçları ele geçirmek için çalışma başlattı. Ekipler, 3 ay boyunca oto tamirhane ve sanayilerde müşteri gibi davranarak araştırma yaptı. Operasyon sonunda, aralarında lüks sınıfında olanların da bulunduğu 11 otomobil ele geçirildi. Ekipler ayrıca 01 ENA 26 plakalı otomobilin motorunun orijinal, kaporta aksamlarının ise aynı marka ve modeldeki başka araçlara ait olduğunu saptadı. Emniyet otoparkına geçilen araçlara el konuldu. Olayla ilgili 15 kişiye işlem yapıldı.

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Şase numarası değiştirilen araçlara el konulduŞase numarası değiştirilen araçlara el konuldu

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