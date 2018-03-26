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Sason’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 20:28 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla elde edilen istihbari çalışmalar neticesinde bugün Sason ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Batman’ın Sason ilçesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla elde edilen istihbari çalışmalar neticesinde bugün Sason ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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