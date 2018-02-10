HABER

Satın aldığı çalıntı tel makaraları toprağa gömmüş

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 20:02 | Son Güncelleme

IĞDIR'da elektrik şantiyesinden çalınan 11 alüminyum iletken tel makarası, çalıntı malı satın alan hurdacının evinin bahçesinde gömülü olarak bulundu.

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da elektrik şantiyesinden çalınan 11 alüminyum iletken tel makarası, çalıntı malı satın alan hurdacının evinin bahçesinde gömülü olarak bulundu. Hırsızlık olayı, geçen 13 Ocak günü Aralık ilçesi D-80 karayolu üzerinde bulunan elektirik şantiyesinde meydana geldi. Şantiyeden 11 iletken tel makaralarının çalındığını fark eden firma sahibi, Aralık İlçe Emniyet Amirliği'ne başvurarak şikayetçi oldu. Polis, olayı aydınlatmak için başlattığı çalışmada tellerin H.S. tarafından çalınarak, Iğdır'da bir hurdacıya satıldığını tespit edildi. Telleri satın alan hurdacı Y.A. ve çalışanları N.Ç ve O.A gözaltına aldı. Y.A. suçunu itiraf ederek çalınan telleri evinin bahçesine gömdüğünü belirterek yerini gösterdi. Kepçe ile kazılan evin bahçesinden çalınan 11 alüminyum iletken tel makarası çıkarıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Giresun’a 1 haftada ikinci şehit haberi

Giresun’a 1 haftada ikinci şehit haberi

Anıtın altına bırakılan valiz fünye ile patlatıldı

Anıtın altına bırakılan valiz fünye ile patlatıldı

Bafra’da silahlı kavga: 1 yaralı

Bafra’da silahlı kavga: 1 yaralı

Ormanlık alanda insan kemikleri bulundu

Ormanlık alanda insan kemikleri bulundu

İşçi servisi kamyona çarptı: 5 yaralı

İşçi servisi kamyona çarptı: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.