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Satın almak için gittiği motosiklet, bir gün önce çalınan motosikleti çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 13:27 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde evinin önünden motosikleti çalınan bir kişi, bir gün sonra arkadaşı aracılığıyla bulduğu motosikleti satın almak üzere gittiğinde, motosikletin kendi motosikleti olduğunu görünce şoke oldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde evinin önünden motosikleti çalınan bir kişi, bir gün sonra arkadaşı aracılığıyla bulduğu motosikleti satın almak üzere gittiğinde, motosikletin kendi motosikleti olduğunu görünce şoke oldu. Polisi arayan vatandaş, hırsızı yakalattı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkez Amirliğine müracaat eden M.Y. isimli vatandaş, 15 Mart günü saat 22.30 sıralarında Çağlayan Mahallesinde bulunan ikametinin önüne kilitli vaziyette bıraktığı motosikletini çalındığını bildirdi. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince konuyla ilgili araştırma devam ederken işi gereği motosiklete ihtiyacı olan M.Y. bir arkadaşı aracılığıyla bulduğu motosikleti satın almak için gittiğinde büyük bir sürprizle karşılaştı. 17 Mart günü motosikleti satın almak üzere K.K. isimli şüpheli ile buluşan M.Y. motosikletin kendi motosikleti olduğunu görünce 155 Polis İmdat Telefonunu arayarak bilgi verdi. K.K. Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalanırken, motosiklet sahibine teslim edildi.
Hakkında yapılan incelemede; Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesince ve Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince “Hırsızlık” suçlarından 2 adet aranma kaydı olduğu tespit edilen K.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.

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