Satırlı kavgada 4 kişi yaralandı

Eskişehir’de satırın kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kavga, Arifiye Mahallesi Süleyman Çakır Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde yaşandı. Alacak verecek meselesinden dolayı A.H.T (25), M.K.Ö. (18), G.Ş. (35) ve C.O.B. (20) arasında kavga çıktı. Kavgada 4 kişi de yaralanırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kavgada C.O.B. tarafından kullanılan satır, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.
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