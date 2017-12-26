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Satırlı saldırıda, azmettirici olmakla suçlanan koca gözaltında (2)

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 23:48 | Son Güncelleme 4 saat önce

TUTUKLANDILAR

Bolu'da, A.K. adlı kadını satırla yaralayan İsmail Peker ile azmettirdiği iddia edilen boşanma aşamasındaki eşi Erhan Kaya, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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