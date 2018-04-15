Satırlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Konya’da bir kişi yüzü maskeli iki şahıs tarafından satır ile saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Ramazan K. Saman Pazarı otobüs duraklarının olduğu yere aracını park edip aşağı indiği sırada yüzü maskeli iki kişinin saldırısına uğradı. Satırla gerçekleşen saldırıda şahıs başından ve ayaklarından yaralandı. Saldırganlar kaçarken ihbar üzerine olay yerine giden ambulansta ilk müdahalesi yapılan şahıs Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Ramazan K.’nın başında 20 santimetre kesik oluştuğu, bacağında da satırla iki ayrı yerden yaralandığı öğrenildi.

Polis şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.