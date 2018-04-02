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Satışa hazır eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 18:32 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, iki şahsın üzerinde Yunus polis ekipleri tarafından satışa hazır eroin ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesinde devriye görevi yapan Yunus polis ekipleri durumundan şüphelendikleri H.G., ile A.E., isimli şahsı durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi.

Satışa hazır eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Adıyaman’da, iki şahsın üzerinde Yunus polis ekipleri tarafından satışa hazır eroin ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesinde devriye görevi yapan Yunus polis ekipleri durumundan şüphelendikleri H.G., ile A.E., isimli şahsı durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamada her iki şahsın üzerinde satışa hazır 5 paket içerisinde bir miktar eroin ile birkaç adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Yunus polis ekiplerince uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken her iki şahıs ise gözaltına alındı. Şahıslar ilk olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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