Satmaya getirdiği 30 silahla yakalandı -2

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uzun süredir takip ettikleri T.S.'yi (45) satmak için kente getirdiği silahlarla birlikte yakaladı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Doğu illerinden getirdiği silahları Kırıkkale'de sattığını belirledikleri T.S.'yi takibe aldı. Polis timleri, yine kente geldiği ihbarını aldıkları T.S.'yi, Kırıkkale-Kırşehir Karayolu'nda durdurup otomobilinde arama yaptı. Aramalarda, otomobilin özel bölmelerine gizlenmiş 2 kalaşnikof tüfek, 2 thomson otomatik tabanca ve 24 çeşitli markalarda tabanca ile birlikte bu silahlara ait 2 bin mermi ele geçirildi. Polis ekiplerinin T.S.'nin Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinde yaptıkları aramalarda ise 2 silah ile birlikte para kasasının gizli bölümünde 280 bin ve 70 bin liralık senetler ele geçirildi. T.S. gözaltına alınarak sorgulanmaya başlandı.
Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, olay sonrası basın mensuplarına bilgi verirken, "Çalışmalarından dolayı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerimizi kutluyorum" dedi.
Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay
Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası
İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı
Trump'tan ağır hakaret: Onlar insan değil, hayvan
Manisa'da lise öğrencisini inşaata götürüp tecavüz eden şahıs için karar verildi
Karabük'te akılalmaz olay! Saldırgandan savunma: Garson 'canım' dedi
MHP lideri Bahçeli, Yenikapı mitingine katılacağını açıkladı
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı
Dilencilik yapan kadın 5,5 milyon dolar miras bıraktı!
İki fotoğraf arasındaki farkları tespit edebilir misiniz?
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum