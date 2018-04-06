Sattığı 39 hayvanın parasını alamadı

Eskişehir’de 39 büyükbaş hayvanını 195 bin liraya satan bir çiftçi, parasını alamadığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Alınca Mahallesi’nde yaşandı. H.T. isimli çiftçi 39 adet büyükbaş hayvanını C.B. isimli kişiye sattı. 195 bin lirayı bir hafta ödemek üzere anlaşan taraflar, yapılan satışa yönelik bir belge düzenlemedi. Günü gelince parasını alamaya H.T., jandarma ekiplerine giderek şikayetçi oldu. Yapılan araştırmalar neticesinde büyükbaş hayvanların C.B.’nin ağılında olduğu tespit edilirken, yediemin olarak A.K.’ya teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.