Sattığı 39 hayvanın parasını alamadı

Eskişehir’de 39 büyükbaş hayvanını 195 bin liraya satan bir çiftçi, parasını alamadığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.
Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Alınca Mahallesi’nde yaşandı. H.T. isimli çiftçi 39 adet büyükbaş hayvanını C.B. isimli kişiye sattı. 195 bin lirayı bir hafta ödemek üzere anlaşan taraflar, yapılan satışa yönelik bir belge düzenlemedi. Günü gelince parasını alamaya H.T., jandarma ekiplerine giderek şikayetçi oldu. Yapılan araştırmalar neticesinde büyükbaş hayvanların C.B.’nin ağılında olduğu tespit edilirken, yediemin olarak A.K.’ya teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Başına 1 milyon lira ödül konulmuştu! PKK'nın kritik ismi öldürüldü
Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı
Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı
İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?
Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...
Çılgın iddia! Suudi Arabistan Katar'ı ada haline getirecek
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum