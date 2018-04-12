Savaş uçağının yakıt tankı boş araziye düştü (3)

VALİLİK: ADLİ VE İDARİ İNCELEME DEVAM EDİYOR
Şanlıurfa Valiliği, Hilvan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi yakınlarına düşen parçalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, cismin İnsansız Hava Aracı'na (İHA) ait olduğu değerlendirilerek "İlimiz Hilvan ilçesi Ovacık ve Söğütlü Mahalleleri sakinlerinin 10.04.2018 tarihli bildirimleri üzerine menşeyi henüz belirlenemeyen ve İnsansız Hava Aracı'na ait olduğu değerlendirilen metal parçaların bulunduğu alanın yaklaşık 1 kilometre etrafında yapılan araştırma sonucunda parçaların bulunduğu bölge kontrol altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari inceleme devam etmektedir" denildi.
Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı
İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli
Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var
Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor
Genç kızın hostese verdiği not korkunç gerçeği ortaya çıkardı
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!
İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum