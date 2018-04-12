Savaş uçağının yakıt tankı boş araziye düştü

HİLVAN (Şanlıurfa),(DHA)- TÜRK Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının yakıt tankı, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde boş araziye düştü ve kısa süreli paniğe yol açtı.
Olay, sabah saatlerinde Hilvan'ın Akçamescit Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde mahalle sakinleri, gürültü ve ardından araziden yükselen dumanları görünce tedirginlik yaşayarak durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine geçen ekipler, yaptığı incelemede boş araziye düşen cismin, savaş uçağının boş yakıt tankı olduğunu belirledi. Mahallede kısa süreli tedirginliğe yol açan yakıt tankının parçaları toplanarak incelenmek üzere Hilvan Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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