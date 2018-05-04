Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

Kadın-erkek ayırt etmeden herkese aynı şekilde davranılan yıllarda bakın neler yaşanmış...

Az bilinen tarihi fotoğraflar

1 / 141 28 Eylül 1950'de Seul'da ABD askerleri tarafından tutuklanan iki Kuzey Koreli kadın.

2 / 141 Sokakta güvenlik güçlerinin kontrolünden geçen bir kadın çırılçıplak soyuluyor.

3 / 141 1900'lerde Belçikalı madenciler bir asansörde madene iniyor.

4 / 141 Bangladeş Kurtuluş Savaşı esnasında, Pakistanlı askerler tarafından Hinduları tespit etmek için kullanılan sünnet kontrolü, 1971.

5 / 141 Titanic'in kurtarılmış yolcuları , 1912

6 / 141 Evine dönüp ailesini bulamayan asker

7 / 141 1992'de Kış Olimpiyatları

8 / 141 1981 Pele...

9 / 141 1961'de Berlin...

10 / 141 1938'te atmaca ve ıstakoz ile oturan çocuk...

11 / 141 1924'te ayak izlerini önlemek için kullanılan teknik...

12 / 141 İtalya 1991'de mülteciler...

13 / 141 Adolf Hitler 1930'larda Almanya'da.

14 / 141 Alman Kız Birliği

15 / 141 Türk bayrağını ve Türk askerini görünce mutluluktan ağlayan Kıbrıs Türk'ü ( Kıbrıs Barış Harekâtı )

16 / 141 İrlandalı çocuklar, İngiliz birliklerine karşı- Derry, Kuzey İrlanda (1972)

17 / 141 Muhammed Ali, Cleveland Williams'ı 3. rauntta nakavt etti (1966)

18 / 141 Işık Katedrali'nde yapılan Nazi mitingi (1937)

19 / 141 Hendek Harpleri sırasında İngiliz bir fotoğrafçı tarafından çekilen fotoğraf (1917)

20 / 141 Genç Öncü Savunma, Leningrad (1937)

21 / 141 JFK'in Capitol'deki cenaze töreni (1963)

22 / 141 Sovyet ordusunun en iyi keskin nişancılarından biri olan Roza Georgiyevna Shanina (1943)

23 / 141 2. Dünya Savaşı cephesinde Şükran Günü (renklendirilmiş)

24 / 141 Güneş ışınlarını kesmeye çalışan kız (1886)

25 / 141 Kurt Cobain ve kedisi.

26 / 141 Kullanıldığı halde patlamamış bir top mermisini kontrol eden bir İngiliz askeri, Belçika, 1917

27 / 141 Renklendirilmiş haliyle, büyük bir patlama gerçekleştiren Vesuvius Yanardağı'nın lavlarında ekmek kızartmaya çalışan ABD askerlerinin verdikleri poz, 18 Mart 1944.

28 / 141 ABD askerileri tarafından düşürülmüş, Japon ordusuna ait 4 motorlu keşif, kargo ve bombardıman görevlerini icra edebilen deniz uçağı, 24 ekim 1943

29 / 141 Bosnalı bir Sırp kadın, savaş sırasında hayatını kaybetmiş ve toplu mezara gömülmüş oğlunun kalıntıları üzerine yas tutarken, 1992.

30 / 141 Her ateşlendiğinde fotoğraf çekme özelliğine sahip olan bir silah, 1938.

31 / 141 Falkland Adaları'ndaki muharebelerin birinin ardından, Arjantinli askerlerin kasklarını kontrol eden İngiliz askeri, 1982.

32 / 141 Savaşta teslim olan Japonya'nın askerlerinin, serbest bıraktıkları ABD'li esirlerin önünde eğilmesi, 1945.

33 / 141 Dünyanın en meşhur hapishanelerinden olan Alcatraz'dan tahliye edilen son mahkumlar, 1963.

34 / 141 Altın avcıları kar kış demeden Chilkoot geçidini geçerken, 1898.

35 / 141 Biraz sonra ateşlenecek bir topun önüne bağlanarak infaz edilmeyi bekleyen İran'lı adam, 19. yüzyılın sonları.

36 / 141 Mont Blanc'da mahsur kalmış arkadaşlarının cesetleriyle poz veren dağcılar, 1895.

37 / 141 Bebeklerini Doğu Berlin'deki anne babalarına gösteren aile, 1961.

38 / 141 Savaş sırasında yüzünden yaralanan askerlerin takıp kullanabileceği kişiye özel maskeler yapan Bayan Ladd, 1917.

39 / 141 Birinci Dünya Savaşı sonrası eve dönen askerlerin bir kısmı savaş yaralarını yüzünde taşıyordu. Amerikalı bir heykeltıraş olan Anna Coleman Ladd bu süreçte eğitimini kullanarak savaşta yüzünü yitiren ya da yüzünden ağır şekilde yaralanan askerler için maskeler yapmaya başladı.

40 / 141 Ladd’in aralarında bulunduğu iki üç heykeltıraş onları bu karanlık ruh halinden kurtarabilmek ve onların toplum içinde rahat bir şekilde dolaşabilmesini sağlayabilmek için maskeler üretti.

41 / 141 Açık artırmayla kölelerin satıldığı bir dükkan, 1864.

42 / 141 Manhattan'ın havadan çekilmiş ilk fotoğrafı, 1906.

43 / 141 Hitler'in makam koltuğundan kalana oturup poz veren Winston Churchill, 1945.

44 / 141 1490'lı yıllarda Kızılderili katliamı.

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47 / 141 Pasifik Cephesi, II. Dünya Savaşı'nın en acımasız uygulamalarına sahne oldu.

48 / 141 731. Birim, savaş boyunca biyolojik ve kimyasal savaş taktikleri geliştirdi.

49 / 141 Güney Afrika'da beyazların yaşadığı bir kasaba. Yerliler ise giremez..

50 / 141 1942 yılının Temmuz ayında Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde ilerlemekte olan Japon askerleri, bir grup Avustralyalı asker ile karşı karşıya geldi.

51 / 141 Haziran 1964. Denizde yu¨zmek isteyen siyahi gençlere müdahale.

52 / 141 Askerlerin bir başka kitle tecavüzüne yeltenmemesi için ilerleyen zamanlarda Japon ordusuna özel genelevler kuruldu.

53 / 141 Rus Askeri, Çenenistan`da Terk Edilmiş Bir Piyanoyu Çalarken, 1994

54 / 141 Mars`tan Güneş`in Görünüşü, NASA 2005

55 / 141 1980 Yılında, Ugandalı Bir Çocuk İle Yardım Görevlisi, 1980

56 / 141 Japonya`da Meydana Gelen Tsunami Ve Ağlayan Kadın, 2011

57 / 141 Che Guavera`nın Cesedi İle Poz Veren Bolivya Yetkilileri, 1967

58 / 141 Jack Ruby, ABD Başkanı John F. Kennedy'nin katil zanlısı Lee Harvey Oswald mahkemeye götürülürken kameralar karşısında öldürdü.

59 / 141 Bu fotoğrafı çeken Kevin Carter, sonrasında intihar etmiştir, 1993 Sudan

60 / 141 Cumhuriyetçi Askerin Ölümü Karşılayışı Bir Rober Capa fotoğrafı. İspanyol iç savaşından. Yıl, 1936.

61 / 141 11 Eylül`de Dünya Ticaret Merkezi`nden Kendini Atan Bir Çalışan

62 / 141 John F. Kennedy`nin Oğlu, Öldürülen Babasının Cenazesine Selam Dururken, 1963

63 / 141 Bobby Moore ve Pele Birbirlerini Kutlarken, 1970 Dünya Kupası

64 / 141 Tiananmen Meydanı ve gerçek dik duruş, 1989 Çin

65 / 141 Andromeda Galaksisi / 1888 yılında Andromeda galaksisinden alınan ilk fotoğraf.

66 / 141 Eski Başkan Theodore Roosevelt 1910 yılında uçan ilk cumhurbaşkanı oldu.

67 / 141 En yakışıklı Genç John Wayne

68 / 141 Pop Art Andy Warhol alışverişte, 1964.

69 / 141 Taj Mahal'in bilinen ilk fotoğrafı, 1850-1860 lı yıllar

70 / 141 Bir kadın ayrımcılık nedeniyle beklemek zorunda iken, Elvis Presley bacon ve yumurtasını beklerken, 1965

71 / 141 Hindistan'da bir halat köprü, 1870

72 / 141 Albert Einstein'in masası, ölümünden birkaç saat sonra, aynen bıraktığı gibi…New Jersey, Nisan 1955.

73 / 141 Arnold Schwarzenegger ve arkasındaki Başkan George Bush, kızak kayarken, 1991

74 / 141 Peatnus'un orijinal sesleri.

75 / 141 Adele Ross Giyim, 1966, anti-mini etek reklamları

76 / 141 1950 – Dört yaşındaki Bill Clinton.

77 / 141 1936 – Bilinen en eski araç akrobasisi fotoğrafı

78 / 141 Berlin 1945 – Bir Alman çocuk sigara için babasının Demir Hacını satmaya çalışırken

79 / 141 Hiroşima, 1945 – Atom bombasının kör bıraktığı bir kız çocuğu

80 / 141 Navajo Kabilesi Şifacısı, Kaliforniya Yıl 1904

81 / 141 Piramitlerin Üzerindeki Zeplin, Mısır Yıl 1931

82 / 141 Tıp Fakültesi Öğrencileri Kaliforniya Yıl 1890

83 / 141 Üretimden Yeni Çıkan B17 Ağır Bombardıman Uçağı, Seattle Yıl 1942

84 / 141 Jüpiter Tapınağı kalıntıları Lübnan yıl (1870-85)

85 / 141 Sovyet Nükleer denemesi Semipalatinsk test alanı Kazakistan, yıl 1965

86 / 141 Adolf Hitler'in küçük kız kardeşi Paula Hitler, Berlin Yıl 1945

87 / 141 Amerika'ya gitmeden önce genç Arnold Munich'te bir arkadaşıyla Octoberfest kutlamalarında, Yıl 1967

88 / 141 Ringling Kardeşler Sirkine ait bir fil trenden iniyor, New York Yıl 1963

89 / 141 Panzer Bölüğü Hareket Halinde, Fransa Yıl 1940

90 / 141 Filipinler'den Gelen Yerliler Coney Adasında Teşhir Ediliyor, New York Yıl 1905

91 / 141 İlk Superbowl Finalinden Devre Arası Görüntüsü, Los Angeles 1967

92 / 141 Kore'den Bir Evli Çift Görüntüsü Yıl 1904

93 / 141 Güzel Bir Cayenne Kadını Oklahoma, Yıl 1890-1904

94 / 141 Kaliforniya'da Sergilenen Gandhi'nin Tüm Serveti! Yıl 1948

95 / 141 Berlin Duvarı İnşaa Edilirken Yıl 1961

96 / 141 Evlilik Programlarının İlkel Atası, Kaliforniya Yıl 1901

97 / 141 IRA Mensubu Kadınlar Sokakta Arama Yapıyorlar, İrlanda Yıl 1972

98 / 141 Hindenburg Faciasından Kurtulan Bir Yaralı Sigara İçiyor, New Jersey Yıl 1937

99 / 141 Batı Almanya'ya Kaçış, Berlin Yıl Bilinmiyor

100 / 141 Tıp Fakültesinde Ders İşleniyor, Yıl 1910

101 / 141 I. Dünya Savaşının En Kanlı Muharebelerinden Biri Olan Somme'nin Yaratığı Yıkım, Fransa Yıl 1916

102 / 141 Okuldaki tarih dersleri pek çoğumuz için derin bir uykuyu ifade ediyordu. Tanık olmadığımız, ancak insanlığın geçmişindeki önemli dönüm noktalarını içeren tarihi, kitaplardan okumak ya da masal gibi dinlemek oldukça sıkıcıydı çünkü. Ancak iş, tarihe tanıklık eden, o önemli anların hafızalara kazınmasını sağlamış fotoğraf karelerine gelince, her şey değişiyor. İsimsiz fotoğrafçılar sayesinde kültür hayatımıza katılmış olan bu nadir tarihi fotoğraflar sayesinde, tarihe tanıklık etmiş kadar olacaksınız.</p><p>1.Nazi selamı yapmayı reddeden adam, 1936

103 / 141 2.Nikola Tesla, laboratuvarında "Magnifying Transmitter” adlı dünyanın en güçlü radyo vericisinin arkasında otururken.

104 / 141 3.Katolik bir kadın ile protestan kocasının mezar taşları, Hollanda, 1888

105 / 141 4. 2. Dünya Savaşı sırasında yeni bir çift ayakkabı alan Avusturyalı çocuğun sevinci

106 / 141 5. Boston Maratonu'na katılan ilk kadın olan Kathrine Switzer'ı durdurmaya çalışan yarış organizatörleri. 1967'deki maraton sonrasında Switzer, maratonu bitiren ilk kadın oldu.

107 / 141 6. Tutankamon'un mezarı girişindeki bozulmamış mühür. Mezar açılmadan önce 3245 yıl boyunca bozulmadan kalmıştı. 1922

108 / 141 7. Eyfel Kulesi boyanırken, 1932

109 / 141 8. Vietnam Savaşı'na katılan, adı bilinmeyen asker, 1965

110 / 141 9. İsveç'te arabaların sol taraftan değil sağ taraftan gitmesi kararı alındıktan sonraki ilk sabah, 1967

111 / 141 10. Hayvanlar tıbbi terapi için kullanılırken, 1956

112 / 141 11. Hayat Öpücüğü. Yüksek voltajlı elektrik hattında çalışan bir işçi akıma kapılınca, iş arkadaşı onu hayata döndürmek için suni teneffüs yapıyor, 1967

113 / 141 12. Kadınların tek parça mayo giyebilmesi için kampanya yapan Anette Kellerman'ın fotoğrafı. Kellerman bu iddiası yüzünden "ahlaksızlık” ettiği söylenerek tutuklanmıştı. 1907

114 / 141 13. İngilizlerin Antarktika keşfi sırasında çekilen fotoğrafta, ünlü kaşif Grotto'yu görüyoruz. Tarih: 5 Ocak 191

115 / 141 14. 106 yaşındaki Ermeni kadın evini koruyor, 1990

116 / 141 15. Albert Einstein, Long Island'daki Nassau Burnu'nda bulunan evinde, 1939 yazı.

117 / 141 16. Brooklyn Köprüsü'ndeki boyamacılar, 1914

118 / 141 17. Titanik'in su üzerinde çekilen son fotoğrafı, 1912

119 / 141 18. Disneyland çalışanları yemekhane sırasında, 1961

120 / 141 19. İlk Woodstock Festivali'nden görüntü, 1969

121 / 141 20. Winnie The Pooh ve Christopher Robin'in ilk hali, 1927

122 / 141 21. Amerika'da 1. Dünya Savaşı sırasında erkek çalışan kalmayınca, kadınlar işe alınmaya başlamıştı. Burada da buz taşıyan kadınları görüyoruz, 1918

123 / 141 22. 1746'da doğan Hannah Stiley'nin 1840'ta çekilen fotoğrafının, bilinen ilk insan fotoğrafı olduğu düşünülüyor.

124 / 141 23. Aldershot Kulübü'nde çıkan Beatles, o gece sadece 18 kişi için çalmıştı. 1 buçuk yıl sona ise ünleri dünyaya yayıldı.

125 / 141 24. Londra'daki ilk yeraltı treni, Edgware Road Station'dan kalkarken, 1862

126 / 141 25. Londra'daki bir müzik dükkanında müşteriler müzik dinliyor, 1955

127 / 141 26. Gaza karşı dayanıklı bebek arabasıyla gezen kadın, Pram, İngiltere.1938

128 / 141 27. Elvis Presley ordudayken, 1958

129 / 141 28. Apartmanda büyüyen bebeklerin yeterince güneş ışığı ve hava alabilmesi için yapılan bebek kafesi, 1937

130 / 141 29. Mayolar yeterince uzun mu diye ölçülüyor. Avrupa'da çok kısa mayolar giyen kadınlara ceza kesiliyordu. 1920

131 / 141 30. Salvador Dali, Raquel Welch'in meşhur portresini bitirdikten sonra, Welch'in eline bir buse kondururken, 1965

132 / 141 31. Londra'da evi bombalarla yıkılan küçük bir kız, kucağındaki oyuncak bebekle oturuyor, 1940

133 / 141 32. Fransız direnişinin önemli ismi Georges Blind, Alman askerleri tarafından kurşuna dizilmeden önce gülümsüyor, 1944

134 / 141 33. "Beni bekle baba!” diye bağırarak koşan küçük çocuk, savaşa giden babasına yetişmeye çalışıyor. 1 Ekim 1940, Kanada

135 / 141 34. İşte savaşla ilgili en meşhur fotoğraflardan biri… 14 Ağustos 1945'te ABD'li bir denizci, hemşireyi öperek savaşın bitişini kutluyor.

136 / 141 35. Audrey Hepburn, evcil ceylanı "ip” ile süpermarkette alışveriş yaparken, 1958

137 / 141 36. İlk modern olimpiyat oyunlarında koşan 3 erkek, 1896

138 / 141 37. Gazete satan Ned Parfett adlı küçük çocuk, Titanik'in battığını duyuran akşam gazetesini satıyor. 16 Nisan 1912

139 / 141 38. Coca Cola, Fransa'da ilk kez satılmaya başladı, 1950

140 / 141 39. "Satılık 4 çocuk, müracaat içeriye” yazılı bir tabela asan anne, utanç içinde yüzünü gizliyor. Şikago, 1948