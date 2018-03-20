Savaştan kaçan Afgan genç menenjite yenik düştü

Afganistan’daki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye kaçak yollarla gelen ve bir yıldır da Afyonkarahisar’da yaşayan 24 yaşındaki genç, tedavi altında tutulduğu Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne 28 gün önce rahatsızlanarak arkadaşları tarafından getirilen Bager Mutahari, burada yapılan ilk müdahalenin ardından menenjit teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı. Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye ye gelen ancak burada da menenjit hastalığına yakalanan 24 yaşındaki Afgan gencin yoğun bakım servisinde verdiği yaşam savaşını kaybettiği bildirildi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle ailesinin yanında olamadığı Bager Mutahari’nin cenazesinin uçak yolu ile ülkesine gönderileceği bildirildi.
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