HABER

Savaştan kaçan Suriyeliyi, Adana’da yeğeni öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 12:05 | Son Güncelleme

Suriye’de devam eden iç savaştan 2013 yılında kaçıp Adana’ya sığınan ancak burada yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürülen adamın cenazesi yakınları tarafından ticari araç ile Suriye’ye götürüldü.Alınan bilgiye göre, 48 yaşındaki Mustafa Sincar, Suriye’de devam eden iç savaş sırasında 2013 yılında Kobani ilçesinde ailesini de alarak Adana’ya geldi.

Suriye’de devam eden iç savaştan 2013 yılında kaçıp Adana’ya sığınan ancak burada yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürülen adamın cenazesi yakınları tarafından ticari araç ile Suriye’ye götürüldü.
Alınan bilgiye göre, 48 yaşındaki Mustafa Sincar, Suriye’de devam eden iç savaş sırasında 2013 yılında Kobani ilçesinde ailesini de alarak Adana’ya geldi. Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşamaya başlayan Sincar, gündelik işlerde de çalışmaya başladı. İddiaya göre, geçen 21 Mart günü 19 Mayıs Mahallesi’nde bir düğüne giden Sincar, burada yeğeni A.S. (28) ile tartışmaya başladı. Bu sırada A.S.’de amcası Mustafa Sincar’ı belinden çıkarttığı bıçak ile sırtından yaraladı.
Sincar, ambulansla kaldırıldığı Adana Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanedeki müdahaleye rağmen dün yaşamını yitiren Sincar’ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bugün sabah ise Sincar’ın yakınları cenazeyi teslim aldı. Ticari araç ile cenazeyi alan aile, cenazenin Suriye’nin Kobani ilçesine götürülüp defnedileceğini söyledi.
Gazetecilere de açıklamalarda bulunan Sincar’ın komşusu Mustafa Demir, “Akrabası tarafından bıçaklandı. Suriye’de savaştan kaçtı ama burada akrabasından kaçamadı” dedi.
Cenaze aracı yerine ticari araç ile cenazeyi götüreceklerini belirten Demir, “İmkanımız vardı daha rahat olsun diye kendi aracımızla gideceğiz” diye konuştu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sincar’ı bıçakladığı iddia edilen A.S.’nin yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

Savaştan kaçan Suriyeliyi, Adana’da yeğeni öldürdü

1 / 6

Savaştan kaçan Suriyeliyi, Adana’da yeğeni öldürdü

Savaştan kaçan Suriyeliyi, Adana’da yeğeni öldürdü
2 / 6

Savaştan kaçan Suriyeliyi, Adana’da yeğeni öldürdü

Savaştan kaçan Suriyeliyi, Adana’da yeğeni öldürdü
3 / 6

Savaştan kaçan Suriyeliyi, Adana’da yeğeni öldürdü

Savaştan kaçan Suriyeliyi, Adana’da yeğeni öldürdü
4 / 6

Savaştan kaçan Suriyeliyi, Adana’da yeğeni öldürdü

Savaştan kaçan Suriyeliyi, Adana’da yeğeni öldürdü
5 / 6

Savaştan kaçan Suriyeliyi, Adana’da yeğeni öldürdü

Savaştan kaçan Suriyeliyi, Adana’da yeğeni öldürdü
6 / 6

Savaştan kaçan Suriyeliyi, Adana’da yeğeni öldürdü

Savaştan kaçan Suriyeliyi, Adana’da yeğeni öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip iki kişiyi vurdu

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip iki kişiyi vurdu

Beşiktaş'ta yaralının yardımına ilk yardım öğretmeni koştu

Beşiktaş'ta yaralının yardımına ilk yardım öğretmeni koştu

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

Askeri birlikte cacık şoku: Arkamı döndüğümde içine bir şey atıyordu!

Askeri birlikte cacık şoku: Arkamı döndüğümde içine bir şey atıyordu!

Tokat'ta KYK yurdu karıştı! Kız öğrenciler yurt önünde eylem yaptı!

Tokat'ta KYK yurdu karıştı! Kız öğrenciler yurt önünde eylem yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.