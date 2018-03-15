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Savcı kimliği ile cezaevine girmeye çalışırken tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 18:41 | Son Güncelleme

Bursa’da birçok suçtan aranan zanlı, sahte kimlikle cezaevine girmeye çalışırken yakalandı.Olay, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’nde meydana geldi.

Bursa’da birçok suçtan aranan zanlı, sahte kimlikle cezaevine girmeye çalışırken yakalandı.
Olay, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’nde meydana geldi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na ait sahte savcı kimliği ile cezaevine girmeye çalışan zanlı, Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Gözaltına alınan zanlının yapılan kimlik sorgusunda, İstanbul’dan geldiği ve kullandığı sahte kimliğin İzmir ilinde ikamet eden emekli Cumhuriyet Savcısı V.İ.’ye ait olduğu tespit edildi.
Şüpheli R.P.’nin daha önceden de benzer suçlardan 27 adet suç kaydı, cezaevi firarisi olduğu, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve şahsın diğer illerde savcı ve hakim kimliğini kullanmak sureti ile nüfuz elde etmeye çalıştığı ve dolandırıcılık olayına karıştığı öğrenildi. Ayrıca R.P. isimli şahsın yapılan üst aramasında sahte olduğu anlaşılan 13 adet 100 lira, 15 adet 20 lira, değeri 68 bin 500 lira çek ele geçirildi.
R.P. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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