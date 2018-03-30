Savcı Kiraz soruşturmasında gözaltına alınan avukat adliyeye sevk edildi

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın makamında şehit edilmesine ilişkin soruşturmada DHKP/C’li teröristlere silah temin ettiği ileri sürülen avukat adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın İstanbul Adalet Sarayı’ndaki makamında 3 yıl önce şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşanmıştı. Soruşturma kapsamında DHKP/C’li teröristlere silahı temin ettiği ileri sürülen avukat M.C., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.C. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli M.C. burada ifade verecek.